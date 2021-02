Der Stadtverbesserer – Gib dir nen Rutsch! Der Stadtverbesserer schunkelt sich mit Kalendereinträgen im Sommer durch die Krise. Till Hirsekorn

Erst gerät wegen eines Virus die Welt ins Wanken, und jetzt bringen Schneeschmelze und Regen auch noch die Hänge ins Rutschen? «Verrückte Zeiten …», denkt sich der Stadtverbesserer, zupft sich die Maske zurecht und tippt träge in die Tasten. Das trübe Wetter macht ihn müde. Kurz kann er verstehen, warum sich viele Leute in die sonnige Welt des Schlagers flüchten. «Wann wird mal wieder richtig Sommer?», sang Rudi Carrell 1975 in «Das grosse Wunschkonzert» grinsend in die Kamera. Drei Eierliköre später («Prösterchen, Rudi!») döst der Stadtverbesserer schmunzelnd vor dem Bildschirm weg.

Zzz. Schon schlurft er in Flipflops und Badehose durchs Rosenbergquartier, gönnt sich eine lange Mittagspause mit frischem Gurkensalat im Wolfi. «Griechischer Wein …» Herrlich, wie die Sonne träge macht. Aber die Arbeit ruft. «Ring!» Telefon. Schon sitzt der Stadtverbesserer wieder aufrecht vor dem Bildschirm. Draussen dunkelt es langsam ein. Wie gern wäre er per Wasserrutschbahn zurück in die Realität gerutscht! Er googelt «Wasserrutsche Winterthur» … öha! «Der Landbote» wollte es beim grossen regionalen Wasserrutschentest im Sommer 2012 genauer wissen. Die schnellste Röhrenrutsche ist in Seuzach. Baujahr: 1997, Länge: 78 Meter, gemessene Rutschzeit: 19,41 sec. Macht flitzige 14,47 Kilometer pro Stunde. Oberi liegt mit 13,95 km/h nur knapp dahinter. Bei den Breitrutschen gewinnt die «Hochtemporutsche Töss», ein kurzer (4,4 sec), aber schneller Spass (15,78km/h).

Der Stadtverbesserer macht sich für den 7. Juli vorsorglich einen Kalendereintrag. «Mittagessen im Schwümbi Töss.» «Aber Baby, es regnet doch» swingt die Chansonnière Evelyn Künneke dem Stadtverbesserer per Kopfhörer ins Ohr. Der Stadtverbesser wippt vergnügt in den Feierabend. Der Sommer 2021 «kann endlich kommen».