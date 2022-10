cKolumne Tribüne – Gib, was du hast Die «Landbote»-Kolumnistin hat es getan und ihre Angst überwunden. Weil sie sich frei fühlen und nicht einschränken lassen will. Eva Ashinze

Mit diesen Bildern vor Augen balancierte ich im Seilpark über den schwindelerregenden Abgrund unter mir. Symbolfoto: Madeleine Schoder

Ich leide unter Höhenangst. Trotzdem habe ich mit meiner Tochter einen Seilpark besucht. Ich bin in schwindelerregender Höhe über Seile balanciert, habe mäandernde Holzpfähle überwunden und in einer rasanten Seilabfahrt einen Fluss überquert. Weshalb tue ich mir das an? Ich, die ich ohne Knieschlottern und Herzrasen nicht einmal den Höhenrundgang in der Masoalahalle begehen kann? Ganz einfach – der Freiheit wegen.

Die Freiheit ist eines der – für mich – erstrebenswertesten Güter (neben der Liebe). Natürlich ist die absolute Freiheit eine Illusion. Wir sind alle Teil der Natur und somit endlich, unsere Freiheit ist von Beginn weg eingeschränkt. Und wir sind alle eingebettet in irgendein System, es bestehen unvermeidliche Abhängigkeiten. Aber ich versuche, mir in dem begrenzten Masse, in dem es uns Menschen möglich ist, ein bisschen Freiheit zu verschaffen.

Oder vielleicht trifft es Autonomie besser. Deswegen bin ich selbstständig tätig, deswegen eigne ich mir immer neues Wissen an, das mich persönlich vorwärtsbringt, versuche, unnötige Abhängigkeiten zu vermeiden, denn diese machen unfrei. Ich möchte nach Möglichkeit so wenig abhängig wie möglich sein – sei es vom Staat, von einem Menschen, von einer irrationalen Begierde oder einem zwanghaften Bedürfnis nach etwas, von Unwissenheit. All das widerspricht meinem Freiheitsempfinden, gibt mir ein Gefühl des Eingeschränkt-Seins.

Aber Angst schränkt natürlich auch ein. Wie oft habe ich in den letzten Jahren etwas aus irrationaler Angst nicht getan? Viel zu oft. Ich habe mich entschlossen, der Angst die Stirn zu bieten. Ich habe mich an das mutige Mädchen erinnert, das ich war. Das Mädchen, das ohne mit der Wimper zu zucken vom 10-Meter-Sprungturm sprang. Das Mädchen, das dem um einiges grösseren Schulschreck auf dem Pausenplatz eines auf die Nase gab. Mit diesen Bildern vor Augen balancierte ich im Seilpark über den schwindelerregenden Abgrund unter mir. Es war nicht einfach, im Gegenteil. Ich fluchte, ich weinte, ich zitterte. Aber ich habe es geschafft. Ich fühle mich grossartig.

Rose Ausländer schreibt: «Noch bist du da. Wirf deine Angst in die Luft. Bald ist deine Zeit um, bald wächst der Himmel unter dem Gras, fallen deine Träume ins Nirgends. Noch duftet die Nelke, singt die Drossel, noch darfst du lieben, Worte verschenken, noch bist du da. Sei, was du bist. Gib, was du hast.»

