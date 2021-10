Integrierte Psychiatrie Winterthur – Gibt es eine «Generation Corona»? Wie steht es um die psychische Gesundheit der Jugendlichen in Winterthur? Der Chefarzt der

Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene der IPW gibt Antworten. Elena Willi

«Die psychische Gesundheit und Lebensqualität der jungen Erwachsenen ist während der Corona-Pandemie gesunken», sagt Stephan Kupferschmid, Chefarzt an der IPW. Foto: PD

Gibt es eine «Generation Corona»? Diese Frage wird in grossen Lettern auf die Leinwand im Veranstaltungssaal projiziert. Zum öffentlichen Vortrag in der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland (IPW) am Mittwoch sind gut 20 Zuhörerinnen und Zuhörer erschienen. Vorne steht Stephan Kupferschmid, der Chefarzt der Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene der IPW. Die Frage nach einer «Generation Corona» will er am Ende des Abends beantworten.

Wie hat die Corona-Pandemie die Psyche von jungen Erwachsenen beeinflusst? Es ist eine Frage, die sich viele Forschende gestellt haben und eine, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt hat. Studien in der Universitäten Basel, Bern und Zürich kommen alle grob zum selben Schluss: «Die psychische Verfassung der Jugendlichen hat während der Corona-Pandemie gelitten.»