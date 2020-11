Begegnungszone in Kollbrunn – Gibt es im Tösstal bald die erste Tempo-20-Zone? Die Stimmberechtigten in Zell entscheiden heute Abend über eine Neugestaltung des Bahnhofplatzes Kollbrunn. Die Vorlage könnte zu reden geben. Rafael Rohner

Der Bahnhofplatz in Kollbrunn soll saniert werden. Geplant ist eine Tempo-20-Zone. Foto: Enzo Lopardo

Der Bahnhofplatz in Kollbrunn muss dringend saniert werden. Der Belag ist in schlechtem Zustand und gleicht einem Flickenteppich. Der Gemeinderat will den Platz deshalb aufwerten und zu einem Treffpunkt machen. Geplant sind mehrere Bäume und eine verkehrsberuhigte Fläche. Die Geschwindigkeit soll auf 20 begrenzt werden, und Fussgänger sollen Vortritt haben.

Der Gemeinderat beantragt dafür heute Abend an der Gemeindeversammlung einen Kredit von 776’000 Franken.

Ursprünglich wollte der Gemeinderat die Vorlage bereits vor rund einem Jahr den Stimmberechtigten vorlegen. Nach Kritik der Rechnungsprüfungskommission zog er das Geschäft aber wieder zurück. Diese hielt unter anderem die Kosten für zu hoch.