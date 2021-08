Kolumne Christian Seiler – Gibt es noch Menschen, die Fleisch essen? Was man nicht alles macht für sein Kind: zum Beispiel Auberginen mit Linsen und Bulgur füllen. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Carmen Palma

Mein Sohn ist Vegetarier. Seine Freundin ist Vegetarierin. Die meisten der Freunde, die er mit nach Hause bringt, um mit ihnen grosse Mengen an veganer Bolognese zuzubereiten und zu verzehren, sind Vegetarier. Viele von ihnen tendieren zum Veganismus, der Eine oder Andere isst alle paar Wochen ein Stück Fisch, allerdings darf es maximal eine Forelle oder ein Saibling sein. An Lachs und Thunfisch gar nicht zu denken. Und Fleisch? Was ist Fleisch? Gibt es tatsächlich Menschen, die Fleisch essen?

Motive für den Vegetarismus der Jungen sind vor allem Klimawandel und Tierwohl, und ich muss zugeben, dass ich mit meinem ironischen Hedonismus kaum einen Stich dagegen mache. Also bin ich dazu übergegangen, für unsere Familienmahlzeiten auf perfide Weise Gerichte zuzubereiten, die im Idealfall ziemlich gut schmecken und noch dazu sowas von vegan sind, dass mein durchaus spitzenküchenfester Sohn sich nach dem Rezept erkundigt, um es – selbstverständlich und berechtigterweise – in sein eigenes kulinarisches Vokabular aufzunehmen und bei der richtigen Gelegenheit die Meriten dafür einzukassieren.