Silvia Steiner im Fokus – Gibt es sie? Arbeitet sie? Wirbel um Zürcher Taskforce Lehrermangel Trotz akutem Lehrpersonenmangel: Die letzte Sitzung der Taskforce fand 2019 statt. Gleichwohl erwähnt sie die Bildungsdirektorin immer wieder. Was ist los? Pascal Unternährer

Sitzungen der Taskforce Lehrermangel wurden ausgesetzt. Bildungsdirektorin Silvia Steiner trieb Geschäfte zur Bewältigung des Lehrpersonenmangels im Alleingang vorwärts. Foto: Dominique Meienberg

Der Mangel an Lehrpersonen und der Einsatz von Undiplomierten in den Klassen waren im vergangenen Frühling und Sommer die dominierenden Themen an den Zürcher Schulen. Auch die Politik beschäftigte sich damit. So gab es kritische Interventionen im Kantonsrat.