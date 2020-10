Zwischenbilanz

Der 1. Lauf von Gino Caviezel. (Video: SRF)

Was für ein Start in die neue Ski-Saison: Gino Caviezel steht nach einer starken Vorstellung im 1. Lauf an der Spitze, Loïc Meillard und Marco Odermatt sind auf den Plätzen 6 und 7 auf Tuchfühlung mit dem Podest.

Auch Justin Murisier und Daniele Sette zeigen mit ihren höheren Startnummern gute Läufe und können von den Plätzen 17 und 25 im zweiten Durchgang zum Angriff blasen.

In diesem zeichnet sich ein äusserst spannendes Rennen ab: Die ersten 14 Fahrer liegen alle innerhalb von weniger als einer Sekunde, die ersten 8 innerhalb von nur 0.42 Sekunden.

Auch wenn die Konkurrenz rund um Kranjec, Kristoffersen und Pinturault starkt ist - der erste Schweizer Sieg im Riesenslalom seit 2011 ist heute möglich!