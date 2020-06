Sammlung Winterthur – Giftige Bücher und klingendes Papier Die Sammlung Winterthur birgt das kulturelle Gedächtnis der Stadt. Sie ist seit Anfang Juni in neuen Räumen wieder offen. Der Zugang erfolgt jetzt direkt vom Kirchplatz her. Christian Felix

Tür an Tür mit der Stadtbibliothek: Die Sammlung Winterthur ist nach dem Umzug an den Kirchplatz näher bei der Bevölkerung. Foto: Enzo Lopardo

Das Kulturarchiv an der Oberen Kirchgasse enthält mehr, als man sich zunächst vorstellen kann. Es sammelt nicht nur alte Schriften. Da ist zum Beispiel die Büste von Salomon Bleuler (1829 bis 1886). Sie steht im Schaufenster der Sammlung Winterthur direkt neben dem neuen Eingang. «Bleuler war einer der führenden Köpfe der Demokratischen Partei in Winterthurer, Nationalrat und zugleich Redaktor des ‹Landboten›», sagt Andres Betschart, Leiter der Sammlung. Bleuler und seine Partei vertraten im 19. Jahrhundert eine linksliberale Position. Die Partei gibt es heute nicht mehr, im Gegensatz zum «Landboten». «Wir sind übrigens gerade dabei, das Bildarchiv des ‹Landboten› zu digitalisieren», sagt Betschart. Damit spricht Betschart eine Kernaufgabe des Archivs an. Es konserviert und restauriert die Sammelobjekte, die mehrere Jahrhunderte Winterthurer Kultur und Gesellschaft dokumentieren.