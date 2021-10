Antisemitismus-Vorwürfe – Gil Ofarim offenbar wegen Davidstern von Hotel abgewiesen Der Musiker soll beim Check-in in Leipzig wegen einer Kette angefeindet worden sein. Hunderte solidarisierten sich vor Ort mit ihm. Auch das hat Hotel reagiert.

Gil Ofarim ist nach eigenen Angaben Opfer eines antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel geworden. Foto: Keystone

Der Musiker Gil Ofarim hat Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Er sei am Montag in dem Hotel aufgefordert worden, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, berichtete Ofarim in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video. Erst wenn er den Stern abnehme, dürfe er einchecken, soll ihm von einem Hotelmitarbeiter gesagt worden sein.

«Ich bin sprachlos, ich weiss nicht wie ich es sagen soll», sagte Ofarim in dem Video. Er habe in einer Warteschlange gestanden, wobei andere Wartende vorgezogen worden seien. Auf die Frage, warum alle vorgezogen würden, sei ihm geantwortet worden: «Um die Schlange zu entzerren.» Auf den Hinweis, dass auch er in der Schlange stehe, habe jemand aus der Ecke gerufen: «Pack Deinen Stern ein.» Der Hotelmitarbeiter habe ihn daraufhin ebenfalls aufgefordert «Packen Sie ihren Stern ein», so die Schilderung von Ofarim.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Wirklich?», fragt Ofarim in dem Video und fügt hinzu: «Deutschland 2021.» Auf Facebook schrieb er: «Haben wir denn nichts nichts aus der Vergangenheit gelernt?»

Hotel beurlaubt Mitarbeiter

Die Vorwürfe sorgten für Empörung. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nannte die «antisemitische Anfeindung» gegen Ofarim «erschreckend». Er hoffe, dass das Hotel personelle Konsequenzen ziehe, und «ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden», schrieb Schuster im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) schrieb auf Twitter, es mache ihn «wütend, was Gil Ofarim in meinem Heimatland widerfahren ist». «Ich spreche für die übergrosse Mehrheit der Menschen in Sachsen, wenn ich mich stellvertretend für die antisemitische Demütigung entschuldige.»

Das Hotel selbst äusserte sich in den sozialen Netzwerken. «Wir sind besorgt über diesen Bericht und nehmen die Angelegenheit sehr ernst», hiess es am Dienstagnachmittag auf Facebook. Das Hotel versuche «mit allen Mitteln, mit Herrn Ofarim in Kontakt zu treten, während wir dringend nachforschen, was hier passiert ist».

Später bestätigte die stellvertretende Managerin Antje Reichenstein dem «Leipziger Volksfreund», dass die «betreffenden Angestellten» beurlaubt seien. «Wir sind ein weltoffenes Hotel und lehnen jede Form von Intoleranz, Diskriminierung und Antisemitismus auf das Schärfste ab. Deshalb sind wir über die unerträglichen Vorwürfe von Herrn Ofarim besorgt und alarmiert». Vor dem Hotel kam es am Dienstagabend zu einer Solidaritätskundgebung für den Musiker mit mehreren hundert Personen.

Nach Antisemitismus-Vorwürfen haben sich Hunderte Menschen versammelt, um Solidarität mit dem Musiker Gil Ofarim und Jüdinnen und Juden in Deutschland zu zeigen. Foto: Keystone

Gil Ofarim ist der Sohn des in Israel geborenen Sängers Abi Ofarim, der 2018 starb. Gil Ofarim ist als Schauspieler und Sänger bekannt, 2017 Jahr gewann er die RTL-Tanzshow «Let’s Dance».

afp/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.