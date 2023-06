Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Foto: Filippo Monteforte (AFP)

Ach, Italien. Kein Land in Europa steht in so vieler Hinsicht mit dem Rücken zur Wand. Kein Land müsste sich in einem grossen Befreiungsschlag so radikal modernisieren, wenn es als Wohlstandsnation eine Zukunft haben will. Kein Land stellt zugleich eine so gefährliche wirtschaftliche Bedrohung für Europa dar. Und bei keinem Land sind die EU-Partner darum bereit, ihm mit so viel Geld und Entgegenkommen unter die Arme zu greifen.