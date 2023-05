Wechselt auf Spitzenposten ihr genehmes Personal ein: die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Foto:Alessandra Benedetti (Corbis via Getty Images)

Wer neu an die Macht kommt, tauscht gerne Personal aus. So ist das überall auf der Welt – und trifft nun in Italien die Senderfamilie RAI. Das italienische SRF, wenn man so will, ist gelegentlich unbequem, RAI hat freche Sendungen und selbstbewusste Moderatoren. Sie verantwortet auch das einflussreiche Schlagerfestival Sanremo, das in diesem Jahr zu einer Manifestation wider die rechte 3-Parteien-Koalition von Giorgia Meloni wurde. Es war abzusehen, dass das Konsequenzen für die RAI haben würde. Jetzt also ist der Senderchef weichgeklopft: Carlo Fuortes hat nach nicht einmal zwei Jahren im Amt seinen Rücktritt eingereicht. Um ihm diesen Schritt zu erleichtern, wird er vielleicht Intendant des berühmten Teatro San Carlo in Neapel.