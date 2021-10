Klavierkonzert – Giovanni Allevi – The Philosopher of the Piano 20% Rabatt am 6. Juli 2022 um 19:30 Uhr in der Tonhalle Zürich. Elizabeth Avanidis

Giovanni Allevi ZVG 1 / 1

Giovanni Allevi ist das Wunderkind der zeitgenössischen klassischen Musik. Er wird von den neuen Generationen als authentischer Guru für die Wiederbelebung der Kulturmusik angesehen und hat unzählige Preise für sein Spiel erhalten. Jeans, T-Shirt, Turnschuhe! Dies sind die Zutaten, die er auf die Bühne bringt, wenn er sein Publikum in den renommiertesten Theatern der Welt trifft, von der Carnegie Hall in New York bis zum Auditorium der Verbotenen Stadt in Peking. Seine Musik hat Millionen junger Menschen verzaubert und dazu inspiriert, die hohen Sphären der Musik und die kreative Kunst des Komponierens zu erforschen.

Giovanni Allevi ist ein Phänomen! Nun exklusiv 2022 in Zürich.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Ihr BONUS-KARTEN Angebot



Kategorie I: CHF 69.50 statt 86.90

Kategorie II: CHF 61.50 statt 76.90

Kategorie III: CHF 49.50 statt 61.90

Weitere Informationen unter: www.giovanniallevi.com