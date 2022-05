Wanderferien auf dem Balkan – Gipfeltouren am Mittelmeer Bei Badeferienfans steht Kroatien seit je hoch im Kurs. Dass sich zwischen

Split und Dubrovnik aber auch grandios wandern lässt, ist weniger bekannt. Thomas Wyss

Sonnige Belohnung: Die Aussicht auf die Bucht Uvala Zarace. Foto: Thomas Wyss

Wer an Kroatien denkt, denkt möglicherweise zuerst an malerische Strände mit glasklarem Meerwasser. Danach vielleicht entweder an die Kultserie «Game of Thrones», in der mit Split und Dubrovnik gleich zwei historische Städte als Drehorte dienten. Oder an die Fussballnationalmannschaft, die nicht nur attraktiv und erfolgreich spielt, sondern auch durch ihre schachbrettartigen Trikots ein Hingucker ist.