Aufgefallen in Neftenbach – Giraffe zerstört, Dorf empört Die Zerstörung einer thailändischen Giraffenfigur erhitzt auf Facebook die Gemüter. Leon Zimmermann

«Manchen Leuten ist einfach langweilig», kommentiert der Besitzer den Anblick seiner zerstörten Giraffe. Foto: PD/Remo Sommer

Der Neftenbacher Remo Sommer unterhielt sich gerade mit Gästen, als er am Freitagabend vor seinem Haus an der Seuzachstrasse 18 einen lauten Knall hörte. Die Ursache dafür stellte er erst am nächsten Morgen fest. Unbekannte haben der Giraffenfigur, die seit rund 20 Jahren vor dem Haus steht, das Genick gebrochen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Eine Ära geht zu Ende. Manchen Leuten ist einfach langweilig», kommentierte Sommer ein Foto der zerstörten Giraffe auf Facebook. Auf seinen Beitrag gingen Dutzende Reaktionen ein. «Oh nein! Das war bei jedem Spaziergang ein Ort, an dem wir unbedingt vorbeigehen mussten», kommentierte eine Nutzerin.