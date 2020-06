Effizienz stärken – Givaudan verlegt Stellen ins Ausland Die Firma in Kemptthal will 27 betroffene Mitarbeiter unterstützen. Rafael Rohner

2019 eröffnete Givaudan das «Zurich Innovation Center» in Kemptthal. Foto: Heinz Diener

Givaudan will den Standort in Kemptthal zu einem «vollfokussierten Innovations-Hub» entwickeln. Gleichzeitig sollen die europäischen Produktionsaktivitäten optimiert werden, wie es in einer Mitteilung der Firma heisst. Die Produktion von Prozessaromen werde daher ab sofort bis 2024 von Kemptthal ins Kompentenzzentrum für Produktion in Makó, Ungarn, sowie nach Südkorea verlegt.

Dieser Schritt werde die operative Effizienz stärken und die Produktion näher zum Kunden bringen, heisst es in der Mitteilung weiter. Stefan Giezendanner, Company Manager Zürich bei Givaudan, lässt sich wie folgt zitieren: «Es ist unser Ziel, mit den 27 betroffenen Mitarbeitenden zusammen nach Möglichkeiten für Neupositionierungen und Pensionierungen zu suchen und sie in den kommenden drei Jahren der Übergangszeit vollumfänglich zu unterstützen.»

Givaudan bleibe ihrem Standort Kemptthal verpflichtet. Denn hier befinde sich der globale und regionale Hauptsitz der Division Aromen sowie das «Zurich Innovation Center».

Etwa 420 Givaudan-Mitarbeitende werden gemäss Mitteilung am Standort verbleiben und in Bereichen wie Wissenschaft und Technologie, Aromenkreation und -applikation, kaufmännischen, regionalen und globalen Betriebsfunktionen sowie Supportfunktionen und unternehmensweiten Dienstleistungen tätig sein.

120 Millionen investiert

Auf den Givaudan-Standort Dübendorf oder andere Standorte in der Schweiz werde sich der Transfer nicht auswirken. 2019 eröffnete Givaudan das «Zurich Innovation Center» in Kemptthal. Die Firma investierte damals 120 Millionen Franken, was die bislang grösste Investition der Firma in die Forschung gewesen sei. Im Juni 2018 gab Givaudan den Verkauf eines grossen Teils ihres Standorts in Kemptthal bekannt. Das denkmalgeschützte Areal ging an die MA Kemptthal Besitz AG, ein Joint Venture der Investmentpartner Mettler2Invest AG und Motorworld Group.