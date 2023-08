Glace, erfrischend anders – Aprikosenglace In der Kolumne «Glace, erfrischend anders» stellen wir Ihnen Glace für heisse Tage vor. Entdecken Sie diese Woche Aprikosenglace. Heidrun Pschorn

Aprikosenglace: Verfeinert mit Lavendel und Honig. Foto: Heidrun Pschorn

Für den Sommer möchten wir Ihnen ein paar aussergewöhnliche Rezepte vorstellen. Eine Glacemaschine braucht es dafür nicht.



Rezept:

500 g Aprikosen

3–4 EL Honig

1 TL Lavendelblüten

2,5 dl Halbrahm

120 g ungezuckerten Naturjoghurt

1 Behälter (circa 1500 ml)

Zubereitung:

Aprikosen halbieren und entsteinen. Aprikosen mit dem Honig in einen Topf geben und so lange köcheln, bis sie weich sind. Den Topf zur Seite stellen und alles etwas ziehen und auskühlen lassen. Die Masse mit den Lavendelblüten fein pürieren und in eine Chromstahlschüssel geben.

Den Rahm steif schlagen. Joghurt mit der Masse verrühren. Den geschlagenen Rahm in die Aprikosen-Joghurt-Masse unterheben.

Alles in den Behälter geben und in den Tiefkühler stellen. Bis die Masse fest ist, alle 30 bis 40 Minuten mit einer Gabel kurz verquirlen.

Tipps: Wer mag, kann mehr Lavendelblüten dazugeben. Vor dem Servieren etwas antauen lassen. Hält bis zu drei Monate im Gefrierfach.



Fehler gefunden?Jetzt melden.