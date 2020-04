Jahresbericht der Swica – Glanzergebnis mit einem Haken Der Krankenversicherer Swica hat im letzten Jahr mehr verdient und Kunden dazugewonnen. Eine Schlüsselzahl aber hat sich verschlechtert. Marc Leutenegger

Der Sitz der Swica an der Römerstrasse. Foto: Marc Dahinden

Die Swica wächst weiter. In ihrer Sitzgemeinde Winterthur mit einem Ersatzneubau und im Markt mit einem Zustrom an Neukunden. Ins laufende Jahr startete die Swica mit 825’000 Grundversicherten, das sind 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem der Kundenservice und der Ausbau der Telemedizin hätten den Zuwachs möglich gemacht, schreibt die Kasse in einer Mitteilung zu ihrem nun veröffentlichten Jahresbericht. Noch einmal stärker wuchsen die Zusatz- und Krankentaggeldversicherungen mit einem Plus von 6,2 Prozent.