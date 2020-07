Einziges Fussball-Grümpi in der Region – «Glaube nicht, dass wir zum Superspreader-Event werden» In Wiesendangen wird an diesem Wochenende am Dorfturnier gekickt, und am Abend spielt eine Folk-Pop-Band vor 250 Leuten. Die Organisatoren ziehen ihr Sicherheitskonzept strikt durch. Till Hirsekorn

Gekämpft wird auch in diesem Jahr um jeden Ball. Und doch läuft alles etwas entspannter ab als sonst, am Wiesendanger Grümpi in diesem Jahr. Foto: Tamedia AG

«Sorry, aber wir sind schon voll!» So wird am Fussball-Grümpelturnier in Wiesendangen am Eingang freundlich, aber bestimmt begrüsst beziehungsweise gestoppt, wer nicht angemeldet oder registriert ist. Sportplatz und Festgelände sind abgeriegelt, die Türen der Ballfänge rund um die Spielfelder abgeschlossen. Das Grümpi in «Wiesi» ist das einzige Fussball-Dorfturnier in der Region, dass trotz Covid-19 stattfindet.

Dasjenige in Elgg, ebenfalls mit langer Tradition: abgesagt. Dasjenige in Hegi: wäre in der bisherigen Form ohnehin nicht mehr geplant gewesen. «Wir haben uns im Verein und im Dorf im Vorfeld etwas umgehört. Der Tenor war klar: «Wenn es irgendwie geht, wäre es super!», erzählt Yves Michel (27), der OK-Präsident des Grümpi Wiesendangen.

Haben ein kleines Fussball-Plauschturnier mit Pandemie-Schutzkonzept auf die Beine gestellt: Die Organisatoren um Yves Michel (links). Foto: Tamedia AG





Erst vor zwei Wochen, als der Bundesrat weitgehende Lockerungen beschlossen hatte, wurde klar, unter welchen Bedingungen ein Turnier überhaupt möglich sein würde. Veranstaltungen bis 1000 Personen sind seither erlaubt – aber höchstens 300 dürfen dabei miteinander in Kontakt kommen, was für das OK letztlich die Obergrenze setzte und man für eine «kleine, aber feine Ausgabe» planen musste. Denn zu Spitzenzeiten wären sonst gegen 1200 Besucher auf dem Gelände, etwa viermal mehr.

Fussballer müssen warten

Und so reduzierte man das Grümpi auf drei Tagesturniere in drei Kategorien. Am Freitag kickten die Turnvereine, am Samstag die Schülerinnen und Schüler, am Sonntag die Plausch-Fussballer. Total machten immerhin noch 50 Mannschaften mit. «90 Teams, darunter die Fussballer und Nichtfussballer, mussten wir leider wieder absagen», sagt Michel.



Kantonspolizei und Gemeinderat bewilligten das Turnier, nachdem die Organisatoren unter anderem ein mehrseitiges Schutzkonzept eingereicht hatten. Am Eingang müssen Besucher und Teilnehmer Personalien, E-Mail und Telefonnummer hinterlegen. Erst dann bekommt man ein rotes Armband und wird hereingewinkt. Drinnen liegen Masken und Desinfektionsmittel bereit, die Garderoben bleiben geschlossen und die Tische der Festbeiz regelmässig desinfiziert.

Am Eingang zum Grümpi-Gelände wird kontrolliert, Masken und Desinfektionsmittel stehen bereit. Foto: Tamedia AG



Nach der Rangverkündigung wird an diesem Samstagnachmittag das Gelände geräumt, gereinigt und für die Party am Abend vorbereitet, Eintritt ab 18 Jahren. Die Stubete-Gäng spielt auf. Der Vorverkauf dafür lief online. «Innert 25 Sekunden waren die 250 Tickets weg!», erzählt Michel. Er glaube nicht, dass das Konzert zum Superspreader-Event werden könnte. «Es wird ein Open-Air-Konzert mit sehr viel Platz.»

Zufrieden am Spielfeldrand

Am Nachmittag zuvor, vor Ort am Schülerturnier: perfektes Fussballwetter, entspannte Stimmung. Eltern schlecken am Spielfeldrand ein tropfendes Softeis oder nippen in Flip-Flops an einem Bierchen. Zufrieden blinzeln sie in die Sonne. Eine Maske trägt hier niemand. «Das ist alles sehr gut organisiert. Man trifft sich trotzdem und isst eine Wurst. Für die Kids? Einfach super!», findet ein Vater. Und eine Mutter, die draussen bleiben muss und für einen Schwatz über den Zaun vorbeigekommen ist, gibt sich pragmatisch. «Es ist, wie es ist.»

Teilnehmerzahl begrenzt. «Es isch wies isch.» Eltern, die auf einen Schwatz ans Grümpi vorbeikommen, aber draussen bleiben müssen. Foto: Till Hirsekorn

Auf Platz 1 halten die Wiesi Girls gegen die Jungs von Cool Slap gut dagegen, was draussen auch das Team der Blauen Schlümpfe beobachtet. Die ersten Rechnungen und Szenarien für den Einzug ins Halbfinale werden herumgeboten, stets mit einem Grinsen im Gesicht. Verbissen kämpft hier niemand. «Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder einmal gegen andere Teams spielen können», sagt Sharon vom FC Coolschrank.

Selbst der Tatsache, dass Zwischenrufe, Sprüche und das Gefrotzle an der Seitenlinie wegfallen und die Luft nicht ganz so sehr knistert wie sonst, kann der 13-Jährige etwas abgewinnen. «Man kann sich besser aufs Spiel konzentrieren.»

Es ist ein Grümpi light, sehr sympathisch, aber mit heruntergedimmter Stimmung, wie bei so manchem Event während der «besonderen Lage».