Am Mittwoch gehen Jennifer Obi, Betty Winkler und Bettina Gasser auf die Strasse. Die drei Frauen diskutieren vor dem 14. Juni über Fortschritte, Rückschläge und die Rolle der Männer.

Feministischer Streik in Winterthur

Am Mittwoch ist feministischer Streik. Wie werden Sie diesen Tag verbringen?

Jennifer Obi: Um für meine Prüfungen zu lernen, habe ich zwei Wochen freigenommen. Wahrscheinlich gehe ich am Abend in die Stadt und laufe beim Umzug mit.

Bettina Gasser Good: Ich bin im Bündnis 14. Juni aktiv. Am Morgen treffe ich mich mit anderen Frauen, um den Kirchplatz einzurichten, am Nachmittag gibts eine Pause, und am Abend demonstriere ich.

Betty Winkler: Bei mir ist es ähnlich. Am Morgen klingelt der Wecker, und dann gehts los mit dem Vorbereiten. Als Mitglied des feministischen Kollektivs werde ich durch den Nachmittag moderieren.