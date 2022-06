Reportage aus den entzweiten USA – «Gleichzeitig Christ und Republikaner? Ich habe da Zweifel» Cannabis, Waffen und Gott: Amerikaner leben in zwei Welten. Die Gegensätze liegen nirgends so eng beieinander wie an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Washington und Idaho. Hubert Wetzel , Jordan Gale (Fotos)

64 Prozent der Wähler in Idaho votierten 2020 für Donald Trump. Foto: Jordan Gale

Bei MJ’s Pot Shop gibt es alles, was man braucht, um sich für ein paar Stunden wegzuballern von dieser Welt. Zumindest alles, was sich zu diesem Zweck aus den weiblichen Blütenständen der Hanfpflanze herstellen lässt, und zwar aus beiden Arten – Cannabis sativa und Cannabis indica. «Es kommt darauf an, welche Wirkung du haben willst», sagt Emma Donnenwerth, eine der Managerinnen des Ladens. «Sativa-Produkte sind anregend und machen fröhlich und euphorisch. Indica-Produkte sind eher entspannend und können etwas schläfrig machen.»