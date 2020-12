Abtritt einer Reizfigur – Glencore-Chef Glasenberg geht in Pension Ivan Glasenberg hat den Zuger Rohstoffriesen geprägt und ist dabei zum Milliardär geworden. Nun kündigt er seinen Abschied an. Seine Nachfolger haben ein schwieriges Erbe vor sich. Jorgos Brouzos

Einer der streitbarsten Manager der Schweiz tritt ab: Glencore-Chef Ivan Glasenberg geht. Foto: LMD

Er lässt sich Zeit bis zum letzten Moment. Vor einem Jahr hat der 63-jährige Glencore-Chef Ivan Glasenberg seinen Abschied von der Firma angekündigt. Er wolle den Konzern mit Sitz in Zug «nicht als alter Mann» führen und 2020 abtreten. Vollzogen hatte er seinen Abschied bislang nicht – bis heute. Nun ist klar, in sechs Monaten tritt Glasenberg ab. Gary Nagle, Leiter der Kohle-Sparte, übernimmt. Das gab Glasenberg am heutigen Investorentag bekannt.

Es fällt ihm schwer, sein Lebenswerk abzugeben. Der Südafrikaner, geboren in einem Vorort von Johannesburg, leitet den Rohstoffkonzern seit 19 Jahren. Glasenberg, ambitionierter Geher und Schwimmer, studierte in Südafrika und den USA und stieg dann ins Rohstoff-Business ein. Von Glencore-Gründer Marc Rich wurde er gefördert und leitete den den Kohlehandel.