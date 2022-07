Ermittlungen wegen Bestechung – Glencore erhält Strafrabatt, wenn die Schweiz ihr Verfahren beschleunigt Schliesst der Zuger Rohstoffkonzern innert eines Jahres alle laufenden Verfahren im Ausland ab, dann gewähren die USA einen Strafrabatt von 250 Millionen Dollar. Jorgos Brouzos

Hoffen auf die Bundesanwaltschaft: Der Hauptsitz von Glencore in Baar ZG. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Es war eine Offenbarung. Ende Mai gestand der Schweizer Rohstoffriese Glencore gegenüber der Justiz in den USA, Grossbritannien und Brasilien ein, in mehreren afrikanischen Staaten Bestechungsgelder gezahlt und an einzelnen US-Handelsplätzen den Ölpreis manipuliert zu haben. Gemäss den Unterlagen der US-Justiz hat das Unternehmen von 2007 bis 2018 Zahlungen und Wertsachen im Umfang von 100 Millionen Dollar verschoben – dies «mit der Absicht, dass ein erheblicher Teil davon benutzt wird, um Bestechungsgelder an ausländische Beamte zu bezahlen».