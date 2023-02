In einem U-Bahn-Schacht ist eine ganze Menge Gold an der Decke aufgetaucht. Als nächstes fliegen Kühe vom Himmel. Illustration: Ruedi Widmer

Beim Bau des Sicherheitsstollens für den Cholfirsttunnel im Weinland sind die Bergleute auf eine farbige Felswand gestossen: Als hätte sich ein Kleinkind mit Kreiden ausgetobt, leuchtet das Gestein in fast allen Farben des Regenbogens: Grau, Gelb, Orange, Blau, ja sogar Violett.

Entstanden sind diese bunten Stellen vor rund 50 Millionen Jahren, als saures Regenwasser Löcher in die Landoberfläche ätzte. In den Hohlräumen sammelte sich Bodenmaterial, das in die Kalkspalten gespült wurde und dort eine chemische Reaktion erzeugte. So entstanden Verbindungen verschiedener Elemente, die das Gestein verfärbten.

Dank diesem Vorgang tauchte nun im Innern eines Tunnels, an einem eher tristen Arbeitsort, diese farbenfrohe Überraschung auf. Etwas, worüber sich wohl noch andere Menschen, die ohne Tageslicht arbeiten, freuen würden.

Stellen Sie sich die Reaktion einer U-Bahn-Fahrerin vor, die nach einer Kurve statt der grellen Neonbeleuchtung plötzlich eine golden glänzende Decke über sich sieht. Hier hat sich auf mysteriöse Weise ein Grossteil des Goldes angesammelt, das 80 Millionen Jahre vor der Entstehung unseres Sonnensystems nach der Verschmelzung zweier Sterne in das Universum katapultiert und in den Erdkern geschleudert worden war.

Oder ein noch viel wahrscheinlicheres Szenario: Ein Kanalreiniger entdeckt bei seiner Inspektion plötzlich ein mit Glitzersteinchen verziertes Rohr. Die Dinosaurier haben während der Jurazeit wohl eine Disco-Party veranstaltet, und nun wurde die Deko endlich angeschwemmt.

