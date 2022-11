Kolumne Lomo – Global-Fussball Katars WM-Botschafter redet Klartext – und die Sportfunktionäre reagieren konsterniert. Warum nur, fragt sich der «Landbote»-Kolumnist. Johannes Binotto

Katars Aussenminister wirft den Kritikern Doppelmoral vor und hat leider sogar recht. Foto: Gabriel Bouys / Afp

«Global, offen und inklusiv – nicht nur auf einem oder zwei Kontinenten, sondern überall» – so solle Fussball sein. Das Zitat steht auf der Homepage der Fifa, und fast kriege ich feuchte Augen beim Lesen. Wenn nur genug gekickt wird, ist das ein Steilpass in eine bessere Welt.

Umso ungelegener kommen da die neuesten Nachrichten aus Weltmeisterschafts-Austragungsort Katar. Dessen offizieller WM-Botschafter macht sich in einem Interview Sorgen um die Jugend, wenn schwule Spieler zu Besuch kämen, und nennt Homosexualität einen «Schaden im Gehirn». Die Sportfunktionäre sind ob solcher Aussagen konsterniert.

Ich hingegen wundere mich, dass man sich wundert. Ist ja nicht so, dass der WM-Botschafter etwas Unerwartetes erzählt hätte. Skandalöser nämlich als dessen eigene Meinung ist, dass er damit nur widergibt, was landesweite Gesetzsprechung ist. Dass Homosexuelle in Katar verfolgt und ins Gefängnis gesteckt werden, wusste man schon vor dem Interview. Genauso kann man wissen, dass Frauen gegenüber den Männern systematisch benachteiligt und dass Arbeitsmigranten konstant ausgebeutet werden. Das berüchtigte Kafala-System, in dem Arbeitende versklavt werden, wurde auf dem Papier zwar abgeschafft, existiert aber in der Praxis und insbesondere bei den Bauarbeiten für die WM weiter.

Katars Aussenminister wirft derweil den Kritikern Doppelmoral vor und hat leider sogar recht: Wenn es um Energiepartnerschaften gehe, sei der Westen jeweils auch nicht so empfindlich. Anders gesagt: Wenn ihr euch sonst nicht um Menschenrechtsverletzungen schert, dann gefälligst auch nicht beim Sport. Vielleicht sollte die Fifa also ganz einfach ihren Slogan ändern in «Global, heuchlerisch und käuflich» – das wäre dann immerhin ehrlich. Nur Lust auf Fussball krieg ich dabei keine.

