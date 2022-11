Deutsches Kaufhaus vor Insolvenz – Globus-Mitbesitzer René Benko in Nöten Die deutsche Warenhauskette des umstrittenen Immobilienmoguls steht vor der Insolvenz. Zum dritten Mal pumpt er die deutschen Steuerzahler um Millionen an. Zudem laufen Ermittlungen wegen mutmasslicher Korruption. Edith Hollenstein

Klumpenrisiko für die Banken? Kaufhauskönig René Benko ist in die Krise geraten. Foto: Marcel Kusch (Keystone/DPA)

Deutschlands letzter grosser Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will mehr als 40 seiner verbliebenen 131 Kaufhäuser schliessen. Das kündigte Unternehmenschef Miguel Müllenbach am Montagabend an.