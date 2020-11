Mode in Winterthur – Globus verschwindet aus der Marktgasse Schlussverkauf noch vor dem Weihnachtsgeschäft: Die Globus-Filiale am Untertor schliesst am 14. November die Tore. Mit dem Coronavirus hat das nichts zu tun, dafür mit neuen Besitzern. Michael Graf

Soll im Februar mit dem gleichen Personal wieder öffnen: Die Globus-Filiale am Untertor wird zum Bayard. Foto: Enzo Lopardo

An einer der besten Einkaufslagen der Stadt prangt bald ein Leerstand – und das ausgerechnet während des umsatzstarken Weihnachtsgeschäfts. Das sechsstöckige Modehaus Globus am Untertor schliesst am 14. November die Türen. Rote Schilder in den Schaufenstern verkünden es: Total-Liquidation, alles zum halben Preis. Bereits sind zwei der sechs Stockwerke geschlossen, weil es laufend weniger Ware zu verkaufen gibt.

Globus verkaufte Modesparte

Mit der Corona-Situation habe die Schliessung nichts zu tun, sagt Filialleiter Andreas Rutishauser. Dafür mit gleich zwei Besitzerwechseln. Im Februar verkaufte Migros die Globus-Gruppe. Und im Juli gaben die neuen Globus-Eigentümer um den österreichischen Milliardär René Benko bekannt, dass sie sich von der Modesparte trennen und ganz auf den Luxus-Warenhausmarkt setzen. Die 31 Modegeschäfte von Globus, Herren-Globus und Navyboot wurden für einen unbekannten Preis verkauft an Thomas Herbert, den früheren Schild-CEO und Globus-Manager, sowie das Ehepaar Silvia und Fredy Bayard. Sie betreiben ein Netz von 75 Bayard-Modeläden.