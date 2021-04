Wahlen in Winterthur – GLP-Frau Katrin Cometta tritt wieder an Die erste GLP-Stadträtin will nochmals: Katrin Cometta hat am Dienstag bekannt gegeben, dass sie zur Wiederwahl 2022 antritt. Vielleicht kämpft sie auch ums Präsidium. Elisabetta Antonelli

Die Winterthurer Stadträtin Katrin Cometta (GLP) will wiedergewählt werden. Foto: Marc Dahinden

Es ist noch kein Jahr her, als den Grünliberalen der Einzug in die Stadtregierung gelang. Katrin Cometta ist im August 2020 mit über 12’000 Stimmen in die Winterthurer Exekutive gewählt worden. Damit schaffte sie, was ihrer Partei bisher sechsmal verwehrt blieb. Unterstützt wurde sie damals von einer breiten links-grünen Allianz. Damit eroberte sie den zweiten FDP-Sitz im Stadtrat.

Seit Mitte Oktober im Amt

Seit Mitte Oktober ist Cometta im Amt. Sie steht dem Umwelt- und Sicherheitsdepartement vor. Und sie will weitermachen, wie die GLP in einer Mitteilung schreibt. «Die Grünliberalen der Stadt Winterthur freuen sich sehr, dass Katrin Cometta zur Wiederwahl in die Stadtregierung antritt», heisst es darin. Sie sei Garantin für eine verlässliche Umwelt- und Sicherheitspolitik. Über eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium wolle die GLP zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.