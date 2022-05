Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal – GLP-Präsident lehnt überraschende Wahl in Kirchenpflege ab Am letzten Wahlsonntag wurde David Jenni als Kirchenpfleger gewählt. Nun lehnt er das Amt aber ab. Erklären kann er sich die Wahl auch eine Woche später nicht. Jonas Gabrieli

Der Seuzemer GLP-Präsident David Jenni. Foto: PD

18 Stimmen reichten. Am letzten Wahlsonntag der reformierten Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal wählten die Stimmberechtigten nebst Balthasar Blumer aus Rickenbach (1131 Stimmen) auch David Jenni in die Kirchenpflege. «Ich war darüber sehr überrascht», sagt der Präsident der GLP Seuzach eine Woche später am Telefon. Denn kandidiert hatte Jenni nicht. Weil es der zweite Wahlgang war, galt er auch mit seinen wenigen Stimmen als gewählt.

Seine Wahl kann er sich bis heute nicht erklären. «Ich habe ein bisschen herumgefragt, wer mich da aufgeschrieben haben könnte, aber nicht eine Person konnte ich ausfindig machen.» Ausschliessen kann er Mitglieder der GLP, wo er ebenfalls nachgefragt hat. Auch Monika Frei, Präsidentin der Kirchenpflege, war über die Wahl überrascht und kann sie sich nicht erklären.

Jenni äusserte sich in der Vergangenheit aber kritisch zum geplanten Bau eines Zentrums auf dem Seuzemer Kirchhügel, etwa via Leserbrief in dieser Zeitung. «Es ist möglich, dass mich Leute gewählt haben, die meine Meinung zu diesem Projekt teilen.»

«Zwischen Agnostiker und Atheist»

Ende letzter Woche lehnte Jenni die Wahl schliesslich offiziell ab. Das ist möglich, weil es bei den Zürcher Kirchgemeinden keinen Amtszwang gibt. «Ich bin nicht religiös, sondern etwas zwischen einem Agnostiker und einem Atheisten.» Kirchensteuern zahle er, weil er damit die seelsorgerische Leistung unterstützen wolle. «Ich bin aber kein Kirchgänger und wäre damit in der Kirchenpflege nicht am richtigen Ort.»

Durch seine Absage ist der siebte Sitz in der Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal vakant. Das ist aber keine Ausnahme. Vielerorts in der Region sind die Behörden zumindest zeitweise unterbesetzt.

Jenni ist auch nicht der Einzige, der das Amt als Kirchenpfleger nach seiner Wahl ablehnte. In Neftenbach galten drei Personen als gewählt, mit 13 und je 4 Stimmen, alle lehnten das Amt ab.

