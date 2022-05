Zürcher Wahlen – GLP top, SP und SVP floppen: Das ist der Formstand der Parteien In neun Monaten sind die kantonalen Wahlen: Die beiden Polparteien SVP und SP starten aus einer Verliererposition, die Grünliberalen sind kaum zu bremsen. Pascal Unternährer

Sie sind derzeit im Partymodus: Die Stadtzürcher Grünliberalen feiern im Februar ihren Wahlsieg und den wiedergewählten Stadtrat Andreas Hauri. Foto: Anna-Tia Buss

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. In der anderthalbjährigen Phase mit kommunalen, kantonalen und nationalen Wahlen ist nun der erste Teil absolviert. Am vergangenen Sonntag wählten als Letzte im Kanton die Stimmberechtigten des Bezirks Meilen ihre Behörden, vereinzelt kommt es noch zu zweiten Wahlgängen.

SVP: Das Sünneli geht eher unter als auf

Glücklos: Die SVP um den abtretenden Präsidenten Benjamin Fischer (Mitte). Foto: Urs Jaudas

Bei Wahlen, die im ganzen Kanton abgehalten werden, ist die SVP noch immer die stärkste Partei. Doch die Macht bröckelt. Inzwischen kann es der Karriere einer Politikerin oder eines Politikers gar schaden, wenn sie bei Gemeindewahlen für die SVP antritt. Zwei Beispiele: Bei den kürzlichen Wahlen im Bezirk Meilen verlor die Partei jeden dritten Exekutivsitz. Drei amtierende Gemeinderäte sind gar abgewählt worden. Die Folge: Die SVP wurde an der Goldküste, wo viele nationale Parteiexponenten wohnen, von der GLP überflügelt. Zweites Beispiel: Auf der anderen Seeseite, in Horgen, war die SVP chancenlos, obwohl neun Sitze in der Exekutive zu vergeben waren.