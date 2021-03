Parlamentsarbeit in Winterthur – GLP wirbt für die Arbeit im Parlament Die GLP hat am Montagabend ihren Gästen erklärt, wie der Grosse Gemeinderat funktioniert. Elisabetta Antonelli

Annetta Steiner (GLP) will Winterthurerinnen und Winterthurer motivieren, zur politischen Arbeit «Ja» zu sagen. Archivfoto: Marc Dahinden

Ein Privileg, aber auch harte Arbeit. Annetta Steiner (GLP) beschönigte in ihrem Votum vor der eigentlichen Ratsdebatte am Montag die Aufgaben des Parlaments nicht. Dennoch wollte sie es einem breiteren Publikum schmackhaft machen, sich für ein Milizamt einzusetzen. Die GLP lud per Flyer ein, sich den Ratsbetrieb genauer anzuschauen und mitzuverfolgen, wie der Grosse Gemeinderat «Ideen kreiert, Kompromisse schmiedet und fightet», wie Steiner es ausdrückte.

Ein politisches Amt sei spannend, lehrreich und eine tolle Erfahrung. Damit das auch sichtbar wird, richtete Steiner einen Wunsch an die Kollegen und Kolleginnen im Rat: «Wir hoffen, dass wir als gesamter Gemeinderat keine allzu schlechte Falle machen, damit die Gäste nicht demotiviert werden.» (ea)