Sportferien im Corona-Modus – Glückliche Skifahrer trotzen klirrender Kälte In den Bergen herrscht perfektes Wintersportwetter. Doch wegen Corona gibt es viel Platz auf den Pisten. Besonders beliebt ist trotz tiefen Temperaturen das Campen. Pia Andrée Wertheimer

Trotz perfekten Bedingungen: Arosa verzeichnet derzeit nur rund 50 Prozent der Gäste eines Spitzentages aus den Vorjahren. Foto: Urs Homberger

Stahlblauer Himmel, winterliche Kälte, frischer Schnee – besser können Bedingungen für Sportferien nicht sein. «Das spürt man auch an der Stimmung am Berg», sagt Stefan Reichmuth vom Skigebiet Arosa-Lenzerheide. Die Leute wirkten entspannt und glücklich, hielten sich gut an die Schutzmassnahmen und freuten sich über Sonne und frische Luft.

Nicht ganz so erfreut ist hingegen Reichmuth selbst, denn im Skigebiet sind nur etwas mehr als 50 Prozent der Gäste eines Spitzentages aus den Vorjahren – trotz perfekten Wintersportbedingungen. «Über den ganzen Winter gesehen, sind wir rund 25 Prozent hinter den Zahlen des Vorjahres», sagt er.