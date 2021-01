Aufgefallen an der Thur – Glücksklee mitten im Fluss Ein Glückwunsch fürs neue Jahr liegt auf einer Kiesbank mitten in der Thur. Und eine Ansammlung vieler roter Steine. Markus Brupbacher

Der bemalte Glücksstein liegt zuoberst auf einem Steintürmchen. Foto: Markus Brupbacher

Rund geschliffene Steine zu bemalen und sie irgendwo in der Natur als bunte Überraschung zu platzieren, ist seit einiger Zeit eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Manchmal enthalten die versteckten Steine eine kleine Botschaft in Textform – so auch aktuell auf einer Kiesbank in der Thur bei Gütighausen.

«Happy 2021» steht da auf einem Stein, der zuoberst auf einem Steintürmchen liegt. Und als Glückssymbole sind ein grünes, vierblättriges Kleeblatt und ein roter Fliegenpilz draufgemalt. Doch weil alles im Fluss ist, wird das Türmchen wohl beim nächsten Hochwasser umfallen und die Thur den Glückwunsch flussabwärts tragen.