Lynn Downey, eine Historikerin, hält das älteste bekannte Paar Jeans in den Händen. Die Nevada-Jeans, die von Levi's in den 1880er Jahren hergestellt wurden, wurden in einer Bergbaustadt in Nevada gefunden und von dem in San Francisco ansässigen Bekleidungshersteller für rund 46’000 Dollar erworben.

Foto: Jim Sulley (Medialink WirePix/Keystone)