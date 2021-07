Influencerin kleidet US-Olympiateam ein – Volltreffer für Kim Kardashian? Skims, das Wäschelabel von Kim Kardashian, ist offizieller Ausrüster der US-Olympioniken. Eigentlich ein grosser Erfolg. Wenn nur die Zeiten anders wären! Tanja Rest

Für die Zeit zwischen den Wettkämpfen: Loungewear von Skims für US-Athletinnen. Bild: PD

Wenn man auch längst weiss, dass sich alles, was Kim Kardashian, die Grossmutter aller Influencerinnen, anfasst, umstandslos in Gold verwandelt, so bleibt doch festzuhalten: Olympisches Gold hatte sie bisher noch nicht.

Skims also. Formende Unterwäsche, T-Shirts und Schlafanzüge für das amerikanische Olympia-Team. Kim Kardashian hat das Label zusammen mit ihrem Geschäftspartner Jens Grede erst vor zwei Jahren gegründet, im April lag der Marktwert bereits bei 1,6 Milliarden Dollar. Als Erklärung für diesen rasanten Erfolg bietet sich Dreierlei an: die totale Digitalisierung von Marketing und Vertrieb; die Vielfalt der angesprochenen Zielgruppe (alle Ethnien, alle Körper), die gerade sehr formschön mit dem Zeitgeist harmoniert; und natürlich Kim selbst, geballte Insta-Starpower mit einer Viertelmilliarde Followern.

Dank Skims darf sie sich jetzt einreihen in die Riege der Olympia-Ausrüster, Seite an Seite mit Schwergewichten wie Ralph Lauren (ebenfalls USA), Lacoste (Frankreich), Armani (Italien) und Adidas (Deutschland). Alles könnte also wirklich «Yay Kimmie!» sein – wenn dies nicht Tokio wäre und das Unglücksjahr 2021.

Bei diesen Spielen wird es nicht nur kein Jubelvolk im Stadion geben, es fehlt auch die Begeisterung der einheimischen Bevölkerung. Marketing-Leuten dürfte da der Angstschweiss ausbrechen: Wer soll das Zeug am Ende kaufen, wenn es keiner sieht?

Kim Kardashian ist immerhin in dieser Hinsicht fein raus: Sie kann auf Instagram ihre eigene Öffentlichkeit jederzeit selbst herstellen, Bestell-Link zum Skims-Shop inklusive.

Alle anderen mögen sich damit trösten, dass Olympiamode auch vor Corona nicht ganz frei von Tücken war. Über Ralph Laurens Strickjacken mit Stars-and-Stripes-Patchwork für Sotschi lästerte der «Independent», man fühle sich an einen «Weihnachtspulli aus dem Kleiderschrank von Bill Cosby» erinnert. Über Willy Bogners Nylonblousons in Knallblau und Neonpink bei den Sommerspielen von London lachte sich die ganze Welt kaputt – sie sahen aus wie Skijacken.

Und beim Wettbewerb der Freistilringer in Rio zogen ein mongolischer Athlet und sein Trainer nach einer umstrittenen Wertung ihre ganze Kleidung bis auf die Unterhose aus und warfen sie dem Kampfgericht verächtlich vor die Füsse. Der Name des unglückseligen Ausrüsters ist nicht bekannt.

