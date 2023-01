Ukrainische Weihnachten in Winterthur – Gold-Ikonen, Fussballschals und 2400 Teigtaschen Am Samstag war in Veltheim ein zweites Mal Weihnachten. Über 300 Schweizer und Ukrainer beteten, sangen und tunkten ihr Brot in Honig. Deborah von Wartburg

Drei verschiedene Geistliche leiteten den Gottesdienst: Einer von der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche (in Gold), einer von der römisch-katholischen (in Weiss) und eine reformierte Pfarrerin (in Schwarz). Foto: Madeleine Schoder

So war die reformierte Kirche in Veltheim wohl noch nie dekoriert: Goldene Ikonen rahmen den siebenarmigen Kerzenständer links und rechts ein. Ein grosses Bild mit schwarzflügligen Engeln steht neben einem geschmückten Weihnachtsbaum. Die Kirche erlebte am Samstag eine Premiere. Denn am siebten Januar feierten viele Ukrainerinnen nach orthodoxer Tradition Weihnachten. Die reformierte Kirche platzte aus allen Nähten. Über 300 Gäste quetschten sich in den kleinen Saal. Viele verfolgten den ökumenischen Gottesdienst hinten stehend.