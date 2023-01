Kolumne Landluft – Gold, Myrrhe und Weihrauch gegen den Nachweihnachtsstress Wenn die drei Könige doch nur jedes Jahr ihre Geschenke vorbeibringen würden. Nicole Döbeli

Die Landluft windet statt Könige Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Gold, Myrrhe und Weihrauch sollen die drei Könige zur Feier von Jesu Geburt vor zweitausend Jahren überbracht haben. Die Legende entstand zwar laut Wikipedia, erst einige Hundert Jahre nachdem sich das Ereignis angeblich zugetragen habe, aber wir wollen es mit dem Faktencheck nicht zu genau nehmen.

Schön wäre ja, wenn es sich bei der Ankunft der Könige um einen jährlich wiederkehrenden Anlass handeln würde. Den Finanzhaushalt der Gemeinden würde der Goldzustupf sicherlich entlasten. Und in Zeiten eines drohenden Energiemangels, in denen viele auf die besinnliche Weihnachtsdeko verzichtet haben, könnte so ein leuchtender Stern am Himmel viel für die Stimmung tun.

Eine These zur Myrrhe besagt, dass sie dem Heiland in ihrer Funktion als Heilpflanze übergeben wurde. Mitten in der Grippesaison wäre dagegen auch gar nichts einzuwenden. Die Umsetzung würde wohl weniger mystisch vonstattengehen und Balthasar vielleicht einfach im Spitalgwändli auf dem Marktplatz Impfungen verteilen. Für die Kinderbetreuung ist zum Glück gesorgt, das parkierte Dromedar zieht sämtliche Aufmerksamkeit auf sich.

Zur gesundheitsfördernden Wirkung von Weihrauch sind sich die Quellen uneins. Eine Studie will aber herausgefunden haben, dass er das Gehirn stimuliert und entspannend wirkt. Nach den stressigen Festtagen ein willkommener Effekt. Die eintägige Aromatherapie verhindert die Ausschüttung von Stresshormonen, die Anfang Januar unweigerlich wieder zunehmen würde, wenn die Jahresplanung an die Tür klopft.

Leider ist das einmalige Auftauchen der drei Weisen bereits umstritten, ein mehrmaliges bleibt Wunschdenken. Gebracht hat uns die Geschichte immerhin ein Süssgebäck und etwas Spannung, wenn es darum geht, die Krone zu ergattern, ohne sich eine Zahnkrone auszubeissen.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

