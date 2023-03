Grossfahndung im Zürcher Oberland – Goldschmied überfallen, Polizei sucht nach Tätern Wegen eines Überfalls auf eine Bijouterie in Greifensee fahndet im Zürcher Oberland ein Grossaufgebot von Polizisten nach den Räubern. Lorenzo Petrò Daniel Schneebeli

Die Kantonspolizei Zürich fahndet nach mehreren Personen, die am Donnerstag in Greifensee eine Bijouterie überfallen haben. (Symbolbild) Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Im Zürcher Oberland läuft derzeit ein Grosseinsatz der Kantonspolizei: Augenzeugen berichten von Dienstwagen auf Kreiseln, Zivilbeamten in Gruppen, Polizisten an neuralgischen Stellen und stockendem Verkehr in Fällanden, Bassersdorf und Brüttisellen, wie 20 Minuten zuerst berichtete.

Gemäss der Kantonspolizei handelt es sich um eine Grossfahndung, nachdem am Donnerstagmorgen ein Überfall auf einen Goldschmied im Städtchen Greifensee verübt worden war.

Wie die Polizei mitteilt, betraten kurz nach 9.30 Uhr eine Frau und ein Mann die Bijouterie und gingen gewaltsam auf den 81-jährigen Ladeninhaber los. Dann nahmen sie Schmuck von noch nicht bestimmtem Wert an sich und flüchteten zu Fuss in Richtung Schwerzenbach.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stiegen sie unweit des Tatortes in zwei bereitstehende Autos ein, eines war ein silberner Audi mit rumänischen Kontrollschildern. Der andere Wagen war gemäss Mitteilung eine schwarze Limousine, möglicherweise ein BMW. Die Räuber fuhren mit den Autos Richtung Uster oder Volketswil.

Bisher verlief die Fahndung nach den Flüchtenden ergebnislos. Der Bijoutier erlitt mittelschwere Verletzungen und musste ins Spital gefahren werden. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Überfall oder zu der Täterschaft machen können um Mithilfe (058 648 48 48).

