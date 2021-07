Auszeit im Berner Oberland – Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SPA 3 Übernachtungen im Viersterne-Superior-Chalethotel auf der Sonnenterrasse von Gstaad mit 20% BONUS-Rabatt. Elizabeth Avanidis

Das Viersterne-Superior-Chalethotel liegt hoch über Gstaad, auf 1279 m ü. M. Es ist der perfekte Ort für eine Auszeit in den Bergen. Von allen 57 Zimmer und Suiten, die meisten mit Balkon, hat man eine wunderbare Aussicht auf die Berge im Saanenland. Das Herzstück des Hotels ist die gemütliche Cheminée-Bar. In den drei Restaurants, im Garten-Chalet und auf der Terrasse werden Speisen auf hohem Niveau und typische Schweizer Spezialitäten serviert. In der 1000 m2 grossen Wellnessanlage mit Swimmingpool, Saunalandschaft, grossem Ruheraum, Fitnesscenter und Behandlungsräumen fällt die letzte Anspannung ab. Das Hotel liegt direkt am GoldenPass-Bahnhof Saanenmöser und in der Nähe der Bergbahnen. Wanderwege und Bike-Trails beginnen direkt vor der Hoteltüre.

IHR BONUS-KARTEN ANGEBOT

• 3 Übernachtungen

• reichhaltiges Frühstücksbuffet bis 11 Uhr

• 3 x elegantes 5-Gang-Abendessen

• Kuchenbuffet zwischen 15 und 16.30 Uhr (ohne Getränke)

• Zutritt zum grossen Wellnessbereich

• Wellnesskorb zum Ausleihen mit Bademantel, Slippers und Saunatuch

• 1 Teilmassage pro Person

• 1 x Fondue-Leihrucksack fürs Picknick unterwegs

• Gstaad Card für kostenloser ÖV in der Region

• kostenloses Aktivitätenprogramm vom Alpinzentrum Gstaad (bis 15.10.2021)

• kostenloser Nutzung der Mountain-Bikes

• kostenloser, gedeckter Garagenplatz

Preis pro Person vom ab sofort bis 17.10.2021

Doppelzimmer Sport Superior im Chalet Golfino: ab CHF 542 statt CHF 678

Einzelzimmer Sport im Chalet Golfino: ab CHF 620 statt CHF 776

Doppelzimmer Relax im Haupthaus: ab CHF 647 statt CHF 810

Doppelzimmer Relax zur Einzelbenutzung im Haupthaus: ab CHF 902 statt CHF 1130

Preis pro Person vom 17.10.-18.12.2021

Doppelzimmer Sport Superior im Chalet Golfino: ab CHF 494 statt CHF 618

Einzelzimmer Sport im Chalet Golfino: ab CHF 545 statt CHF 689

Doppelzimmer Relax im Haupthaus: ab CHF 545 statt CHF 684

Doppelzimmer Relax zur Einzelbenutzung im Haupthaus: ab CHF 806 statt CHF 1010

Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SPA

Bahnhofstrasse 7

3777 Saanenmöser



Weitere Informationen unter www.golfhotel.ch.