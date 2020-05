Nest Wifi im Test – Google bringt WLAN ins Daheim – und hört mit Ab sofort ist der Nest-Wifi-Router auch in der Schweiz erhältlich. Wir haben ihn ausprobiert. Rafael Zeier

Googles WLAN-Router und -Verstärker sollen zum Zentrum des digitalen Zuhauses werden. Foto: Rafael Zeier

In der Theorie klingt es nach der perfekten Technologie. Man schliesst eine Box an Strom und das Internet an, und – schwups! – haben alle Geräte zu Hause schnelles und vor allem zuverlässiges Internet. Für immer.

Wenn es mit den WLAN-Routern nur so einfach wäre.

Meine Leidensgeschichte habe ich hier schon einmal niedergeschrieben und erspare ich Ihnen im Detail. Nur so viel: «Das weisse Ärgernis von einem WLAN-Router» ist dann irgendwann komplett kaputtgegangen und wurde von Sunrise postwendend ersetzt.

Siehe da, die neue Box funktioniert seither zuverlässiger und besser als die optisch identische alte. Und das in einer Altbauwohnung mit dicken Wänden und viel zu vielen Geräten, die ins WLAN wollen. Inzwischen nutzen wir zu Hause nur noch die weisse Sunrise-Box und keine zusätzlichen Router oder WLAN-Verstärker mehr. Die Versuchung, etwas an unserem WLAN zu verändern, liegt aktuell bei null.

Und dann kommt die Meldung: Google bringt seinen Nest Wifi in die Schweiz.

Zur Erinnerung: Google verkauft seit 2016 eigene WLAN-Router. Allerdings bislang nicht in der Schweiz. Letzten Herbst hat Google die zweite Version vorgestellt, und ebendiese gibt es nun in der Schweiz zu kaufen.

Vom Prinzip her funktionieren beide Versionen gleich (und sind sogar untereinander kompatibel): Man schliesst das Hauptgerät per Netzwerkkabel an die Box an, die man von seinem Internetanbieter bekommen hat. Dann hat man schon mal WLAN in der Wohnung.

Erweitern und verstärken

Optional kann man sich noch Verstärkerkästchen kaufen, die nach dem sogenannten Mesh-Prinzip das WLAN verstärken und weiterverbreiten. So kann man grosse Wohnungen und Häuser abdecken. Solche Mesh-Angebote gibt es freilich nicht nur von Google, sondern von fast allen Netzwerkspezialisten.

Dekorativ und unauffällig: Den WLAN-Router (rechts) und den Verstärker (mit Lautsprecher) muss man nicht im Schrank verstecken. Foto: Rafael Zeier Allerdings muss der Router in die Nähe der Internetbox. In unserem Fall dann halt doch in den Schrank. Foto: Rafael Zeier Der Router hat nebst einem Stromanschluss einen Eingang für das Netzwerkkabel, das von der Internetbox kommt. Zusätzlich hat der Router einen Netzwerkausgang für ein weiteres Gerät oder einen Switch. Foto: Rafael Zeier Der Verstärker hat nur einen Stromeingang. Dafür findet man dort auf der Rückseite den An- und Aus-Knopf fürs Mikrofon. Foto: Rafael Zeier Schaltet man das Mikrofon aus, weist einem ein nicht ganz so dezentes Licht darauf hin, dass man «vergessen» hat, das Mikrofon einzuschalten. Foto: Rafael Zeier Der Verstärker macht als sprachgesteuertes Küchenradio eine gute Figur. Fotos wie der Nest Hub (links) kann er allerdings nicht anzeigen. Foto: Rafael Zeier Googles wuchtige Stecker vertragen sich nur mit Ach und Krach mit Schweizer Dreifachsteckdosen. Foto: Rafael Zeier Sehen zwar ähnlich aus, harmonieren aber noch nicht: Apples Homepod und Googles WLAN-Router sollen künftig zusammenarbeiten. Einen Zeitplan nennt Google aber nicht. Foto: Rafael Zeier 1 / 8

Googles Nest Wifi kostet 180 Franken für den Hauptrouter. Verstärker kosten 160 Franken. Für 290 Franken bekommt man beide. So kann man sich sein Set individuell zusammenstellen. Wer übrigens gern ein Gerät per LAN-Kabel an einen Verstärken anschliessen will, hat Pech. Die Verstärker haben keine Ausgänge. Google hat da aber eine Lösung: Man kann auch einen weiteren Router als Verstärker nutzen. Dieser hat einen zusätzlichen Ausgang.

So weit die Theorie. Wie bewährt sich Googles WLAN im Alltag? Wir haben uns den Doppelpack von Google ausgeborgt und ausprobiert.

Als Erstes fällt auf, wie diskret und elegant die weissen Plastikgeräte aussehen. Für gewöhnlich sehen Netzwerkgeräte aus, als wären sie einem Science-Fiction-Film entsprungen: kantig, futuristisch und schreierisch. Diejenigen von Google kann man gut in ein Regal stellen und muss man nicht in einem Schrank verstecken.

Schnell und einfach installiert

Die Installation klappte einfach. Nicht einmal musste ich mich mit Netzwerkadressen wie 192.168.1.1 oder altmodischen Admin-Tools herumschlagen. Stattdessen braucht man die Google Home App.

Etwas verwirrlich ist, dass man in dieser App nicht alle Einstellungen findet. Wer dann doch ein paar Details anpassen möchte, braucht zusätzlich die Google Wifi App. Gastnetzwerke und WLAN-Zeiten für die Kinder kann man aber auch schon in der Home App einrichten.

Einmal eingerichtet und den ganzen Haushalt auf das neue WLAN umgestellt, läuft alles wie gewohnt. Tempotests zeigen, dass das Internet auf dem iPad nun etwas schneller ist als vorher. Gemerkt habe ich das im Alltag allerdings nicht. Es war vorher schon schnell genug.

Einzig in der Küche gibt es immer wieder Internetausfälle. Also den Verstärker vom Esszimmer in die Küche verschoben, und schon ist das Problem behoben.

Verstärker und Küchenradio

Apropos Küche: Dort verwenden wir seit Jahren einen Google Home Hub (neu heisst er Nest Hub) als Küchenradio und Fotoalbum. Da der Wifi-Verstärker auch über Mikrofone und Lautsprecher verfügt, können wir nun auch diesen als Küchenradio nutzen.

Per Sprachbefehl «Okay Google» wünschen wir unser Lieblingsradio, und schon wird es abgespielt. Die Box klingt nicht nur besser als der Hub, sie reagiert auch schneller auf Sprachbefehle.

Wer sich nicht mit dem Mikrofon anfreunden kann, kann es hinten am Gerät per Schalter deaktivieren. Dann weist ein Licht darauf hin, dass das Mikro aus ist. Was auf den ersten Blick kundenfreundlich ist, nervt aber schnell, wenn der Verstärker nun ständig leuchtet.

Eine Google-Suche verrät, dass man das Licht auch abschalten könne. In der iPhone-App finde ich die Funktion nicht. In der Android-App sofort.

Übrigens: Wer keine Mikrofone in seiner Wohnung möchte, kann sich statt des Verstärkers auch einen zweiten Router kaufen. Dieser hat kein Mikrofon und damit auch keinen Google-Sprachassistenten.

Zentrale fürs Smarthome

So weit, so gut. Alles funktioniert wie versprochen. Die beste Funktion am Nest Wifi konnte ich allerdings noch nicht ausprobieren. Der Router kann sich auch mit allerhand Smarthome-Geräten verbinden. Theoretisch könnte er sowohl die Steuerzentrale der Philips-Lampen ersetzen als auch jene der Ikea-Steckdosen.

In der Google-Box stecken nämlich Antennen für alle gängigen Smarthome-Standards. Wären wir ein reiner Android-Haushalt, wäre das jetzt schon perfekt. Da wir aber auch Apple-Geräte nutzen, wirds kompliziert. Der Nest Wifi ist nämlich nicht mit Apples Homekit kompatibel. Man könnte also alle Geräte nicht mehr per Home-App oder Siri steuern. Nur noch mit der Google-App.

Geplante Zusammenarbeit

Auf meine Frage, ob sich da in Zukunft was ändere, verweist Google auf diesen Blogbeitrag. Darin geht es um eine Allianz von Google, Apple, Ikea, Amazon, Samsung und weiteren Firmen dazu, bei Smarthome-Geräten künftig besser zusammenzuarbeiten.

Tatsächlich sei ein Team bereits damit beschäftigt, den Nest Wifi auch mit anderen Systemen kompatibel zu machen. Einen Zeitplan nennt Google allerdings nicht.

Sollte das dereinst tatsächlich möglich werden, wäre der Nest Wifi selbst für unseren Haushalt eine spannende Option. Aktuell haben wir aber wieder zurück auf die Sunrise-Box gewechselt. Sie reicht für unsere Ansprüche völlig.

Fazit: Wer mit dem WLAN-Angebot seines Netzwerkanbieters unzufrieden ist, bekommt von Google ein einfaches und umfangreiches WLAN-System. Dank der Möglichkeit, Smarthome-Geräte zu steuern, und dem im Verstärker eingebauten Sprachassistenten bietet es zudem Funktionen, die die Konkurrenz nicht hat. Der grösste Nachteil des Nest Wifi ist die Firma dahinter. Wer Google nicht über den Weg traut – schliesslich verdient die Firma ihr Geld zu einem erheblichen Teil mit Werbung und Daten –, wird sich diese Geräte trotz aller Datenschutzversicherungen kaum in die Wohnung stellen wollen.

Ausblick: Googles Nest Wifi ist ein kluger Schachzug des Konzerns, der seit Jahren auf allgegenwärtige Computer, Sprachassistenten und Smarthome-Geräte als Nachfolger des Smartphones setzt. Von den grossen Konzernen verfolgt vor allem Amazon (wenn auch nicht in der Schweiz) eine ähnliche Strategie. Der kürzliche Zukauf des Heimnetzwerkspezialisten Eero bestärkt diesen Trend. Bis 5G WLAN und Heimnetzwerke überflüssig macht, ist es noch ein so langer wie steiniger Weg. So lange braucht es WLAN-Geräte. Interessant ist auch, dass Apple just dann aus dem WLAN-Router-Geschäft ausgestiegen ist, als es spannend wurde. Gerade mit seinem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre hätte der Apfel-Konzern hier eine spannende Alternative sein können. Auch wenn es vielleicht keine Goldgrube ist, zeigen Googles und Amazons Engagement, dass es mindestens strategisch ein wichtiges Feld ist.