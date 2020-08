Kampf gegen Falschinformation – Google löscht 2500 Youtube-Kanäle über China Um «Falschinformationen auf der Video-Sharing-Plattform zu verhindern», hat Youtube zwischen April und Juni Channels gelöscht, die in Verbindung mit China stehen.

Bei den von Youtube gelöschten Kanälen habe es sich vorwiegend um Spam gehandelt, aber auch um politische Channels. (Archivbild) Keystone/Alex Plavevski

Der amerikanische Internet-Riese Google hat nach eigenen Angaben mehr als 2500 Youtube-Kanäle gelöscht, die in Verbindung mit China stehen.

«Die Kanäle seien zwischen April und Juni im Rahmen unserer laufenden Untersuchung über koordinierten Massnahmen zur Einflussnahme im Zusammenhang mit China entfernt worden, um Falschinformation auf der Video-Sharing-Plattform zu verhindern», teilte das Unternehmen mit.

Es habe sich vorwiegend um «Spam mit unpolitischen Inhalten» gehandelt, aber ein kleiner Teil habe sich auch mit Politik beschäftigt. Die chinesische Botschaft in den USA reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Regierung in Peking hat in der Vergangenheit Vorwürfe der Verbreitung von Desinformation zurückgewiesen.

SDA/chk