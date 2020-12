Informatik in Winterthur – Google-Schreck wächst in Winterthur Die Genfer Firma Infomaniak kann fast alles, was auch Microsoft, Google oder Apple ihren Firmenkunden anbieten. Von Winterthur aus arbeitet man am Sprung über den Röstigraben. Michael Graf

Läuft mit Ökostrom, steht in der Schweiz: Infomaniak-Rechenzentrum in Genf. Foto: PD

Infomaniak ist ein Corona-Gewinner. Im Jahr 2020, in dem auch traditionell geführte KMU plötzlich gezwungen waren, digital zusammenzuarbeiten, wuchs das IT-Unternehmen um 24 Prozent.

Lange war die Firma aus Genf auf Webhosting und E-Mail-Dienste spezialisiert, doch inzwischen bietet Infomaniak fast alles, was Firmen brauchen, um vernetzt zu arbeiten: Online-Speicherplatz, Kalenderlösungen und seit diesem Jahr eine eigene Plattform für Videokonferenzen, basierend auf der Open-Source-Lösung Jitsi. Ein Chatprogramm und ein Ticketingsystem sind in Entwicklung. Erklärtes Ziel von CEO Marc Oehler: «Wir wollen eine echte Schweizer Alternative zu den Webgiganten werden.» Das wichtigste Argument von Infomaniak dabei ist, dass alle Kundendaten in eigenen Rechenzentren in der Schweiz liegen.

Wachstumsfaktor Schweizerdeutsch

Vom Selbstvertrauen der Genfer zeugt eine gross angelegte Plakatkampagne, die seit Wochen läuft – auch in Winterthur. An der Technoparkstrasse im Sulzer-Areal liegt seit drei Jahren ein kleines Büro mit derzeit fünf Mitarbeitern. Bis Ende nächstes Jahr sollen es doppelt so viele sein. Denn Infomaniak hat ein Problem.

Ein Sprachproblem, um genauer zu sein. Zwar ist man mit 150 Mitarbeitern einer der grössten Player im Land. Doch der Umsatz in der Deutschschweiz macht nur etwa 15 Prozent aus. Im Videointerview – selbstverständlich auf der eigenen Plattform – wechselt Oehler jeweils zum Erklären auf Französisch, wenns kompliziert wird. «Wir sind bekannt für unseren Kundendienst», sagt er. Damit dieser aber auch wirklich «irreprochable» sei, tadellos, brauche man «echte Deutschschweizer».

Ziel: Ein Rechenzentrum in Winterthur

Das Winterthurer Team muss also wachsen, ob durch Rekrutierung oder Übernahmen. Und damit nicht genug. In Genf baut Infomaniak gerade sein neuestes Rechenzentrum. «Das nächste wird aber in der Deutschschweiz sein, in der Region Winterthur», verspricht Oehler. Bis etwa 2026 soll es stehen.

Sich in eine bestehende Anlage einzumieten, sei keine Option. Dazu sind die Ansprüche zu hoch. «Wir wollen das ökologischste Rechenzentrum Europas betreiben», sagt Oehler. Das bestehende hat mehrere Branchenpreise gewonnen. Es wird ausschliesslich mit Ökostrom betrieben, und alle Emissionen werden zu 200 Prozent kompensiert.

Doch warum eigentlich Winterthur? «Die Lage der Stadt ist super. Alles ist rasch erreichbar», sagt Oehler. «Und in Winterthur nahe beim Bahnhof zu arbeiten, ist doch besser als in Zürich irgendwo am Stadtrand.»