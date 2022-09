Der Stau vor dem Gotthardtunnel ist fester Bestandteil der schweizerischen Ferienfolklore. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Bilder von den kilometerlangen Schlangen am Gotthard illustrieren nicht nur den unstillbaren Drang der motorisierten Menschheit nach Süden, sondern auch die Gedankenlosigkeit der vermeintlich gut informierten Verkehrsteilnehmer sowie deren unglaubliche Lenkbarkeit. Ferner zu erwähnen wäre die Komplizenschaft der staatlich gefütterten und anscheinend weisungsgebundenen SRG, was die Desinformation des motorisierten Publikums betrifft. Wie ein Mantra schallt es fast täglich auf allen Wellenlängen: «Stau am Gotthard, als Ausweichroute wird die A13 durch den San Bernardino empfohlen.» Manchmal folgt Sekunden später dann gleich noch die Staumeldung für die Strecke zwischen Rothenbrunnen und Thusis.

Warum kommt das von der Polizei gesteuerte schweizerische Verkehrsmeldesystem nie auf die Idee, den Automobilisten, die stundenlanges Stehen im Stau nicht als das höchste aller Lusterlebnisse empfinden, zwei Ausweichmöglichkeiten zu empfehlen, die landschaftlich überaus attraktiv sind und sich als Ferienauftakt oder -abschluss definitiv besser eignen als der Blick auf Betonwände, Tunnelröhren und Radarfallen an der Gotthardstrecke? Der Weg über den Gotthardpass ist zwar allgemein bekannt, wird aber vor Ort nicht aktiv angezeigt, geschweige denn beworben, ausser neuerdings, ganz schüchtern, in der Leventina. Dabei ist das Gotthard-Hospiz (übrigens zu sehr zivilen Preisen) auch ein originelles Obdach im Umbau der Stararchitekten Miller & Maranta. Bei schlechtem Wetter lockt ein hervorragendes Museum.

«Seit 2001 wird der Lukmanier zwecks Tourismusförderung auf Steuerzahlers Kosten auch zur Winterzeit offen gehalten. Aber wissen darf das anscheinend niemand, der in der Schweiz Verkehrsnachrichten hört.»

Die andere Alternative heisst Lukmanier. Um den Preis der landschaftlich reizvollen, aber langen Fahrt von und nach Disentis erlebt man hier Schweizer Hochgebirge ganz bequem und von ganz nah. Dieser Alpenpass hat schon den deutschen Kaisern im 12. und 13. Jahrhundert als Sicherung der Alpenübergänge gedient, später war er beliebt bei Pilgern und Viehtreibern, und im 19. Jahrhundert, als es um die alpenquerende Eisenbahnlinie ging, wäre er um ein Haar dem Gotthard vorgezogen worden.

Seit 2001 wird der Lukmanier zwecks Tourismusförderung auf Steuerzahlers Kosten auch zur Winterzeit offen gehalten. Aber wissen darf das anscheinend niemand, der in der Schweiz Verkehrsnachrichten hört. Auf unserer letzten Fahrt aus dem Tessin haben wir die entgegenkommenden Motorfahrzeuge gezählt. Zwischen Acquarossa und Disentis (48 km) waren es weniger als hundert. Und mit einem Lächeln haben wir im Radio die Staumeldungen vom Gotthard gehört.

