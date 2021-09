Verpatzte neue SRF-Serie – Gotthelf auf Koks «Neumatt» will die moderne Bauernschweiz zeigen – präsentiert aber nichts anderes als einen Klischeereigen. Matthias Lerf

Ja, die Yuppies aus der Stadt können auch heuen: Julian Koechlin (rechts) als Michi, Benito Bause als sein neuer Teamkollege aus Hamburg. Foto: SRF

Was ist da nur schiefgegangen? In der SRF-Serie «Neumatt» sind die besten Kräfte am Werk, die das Schweizer Film- und Serienschaffen zu bieten hat. Herausgekommen aber ist ein altmodisches Bauerndrama. Einfach aufgepeppt.

Im Mittelpunkt steht die Familie Wyss, die in der Agglomeration zwischen Autobahnen und Wohnblöcken ihren kleinen Hof betreibt. Vater, Mutter und ein Sohn arbeiten dort, die Grossmutter kocht. Der ältere Sohn hat sich in die Stadt abgesetzt, die Tochter betreibt ein Fitnessstudio in der Nähe.

Lange gefackelt wird in «Neumatt» nicht: Das obligate Kälblein wird gleich in den ersten Minuten geboren, der Jungbauer zieht es mit einem Seil auf die Welt. In der Stadt dagegen steckt sein Bruder im herausfordernden Meeting, wo mit Tabellen und Zahlen rumgeschmissen wird. Immerhin konnte sich der – offensichtlich erfolgreiche – junge Mann zuvor einen Moment der Ruhe gönnen: Er steht in seiner glamourösen Wohnung über den Bahngleisen und schleckt Konfitüre von zu Hause.