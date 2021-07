Verkehrssicherheit in Winterthur – Gotzenwiler fordern grössere Tempo-30-Zone Weil es am Ortseingang immer wieder zu brenzligen Verkehrssituationen mit Schulkindern kommt, haben die Bewohner von Gotzenwil nun eine Petition bei der Stadt eingereicht. Till Hirsekorn

Beim Übergang von der 30er- in die 50er-Zone kommt es offenbar immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Printscreen: Tele Top

In der Aussenwacht Gotzenwil gilt Tempo 30 – aber nicht vollständig. Am östlichen Ortsausgang liegt ein rund 170 Meter langes Teilstück der Ibergstrasse nach wie vor in der 50er-Zone (siehe Karte). Weil die Autofahrer beim Übergang von 30 auf 50 offenbar häufig beschleunigen, und dies in eine lange Kurve hinein, kommt es laut Anwohnern bei dieser unübersichtlichen Stelle immer wieder zu brenzligen Situationen mit Schulkindern. Diese müssen dort die Strasse überqueren und können nicht einmal auf ein Trottoir ausweichen. Besonders eng wird es, wenn sich Stadtbusse und Autos kreuzen.

