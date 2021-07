Glacé aus Winterthur – Gelateria «Pura Vida» auch im Städtevergleich top Die Gelateria an der Obergasse wird vom «Falstaff»-Publikum auf den vierten Platz gewählt – vor der berühmten Gelateria di Berna. Nicole Döbeli

Christian Ulrich in seiner Gelateria Pura Vida an der Obergasse. Foto: Madeleine Schoder

Vor einem Jahr schaffte es die Gelateria Pura Vida im grossen «Landbote»-Glace-Test auf Platz 1: Eine Kugel Matcha-Glace und eine Kugel Erdbeersorbet für 3.80 Franken bescherten ihr die Note 6. Nun zeigt sich, dass die Testerinnen mit ihrem Urteil nicht allein dastehen. Das Gourmetmagazin «Falstaff» liess seine Online-Community darüber abstimmen, welches die beste Gelateria der Schweiz sei. Winterthur schafft es mit dem Glaceladen an der Obergasse auf Platz vier.

8 Prozent aller Abstimmenden finden, die Gelateria Pura Vida sei die beste. Damit schlägt sie knapp die Gelateria di Berna (6 Prozent), deren Ableger sich in der Stadt Zürich grösster Beliebtheit erfreuen. Die ersten drei Plätze gingen an Kalte Lust in Olten (45 Prozent der Stimmen), El Bertin in Schaffhausen (13,4 Prozent) und Eisuru Gelato in Basel (13,1 Prozent).

Das Ranking wurde in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten konnte die Community ihre Lieblings-Gelaterias nominieren, und aus den meistgenannten wurde eine Bestenliste erstellt. Über diese Betriebe konnte dann zwei Wochen lang abgestimmt werden.

Geführt wird Pura Vida von Christian Ulrich und Lea Bitzer. Jede Woche stellen sie drei- bis viermal selbst Glace her – bis zu 28 Sorten. Viel Wert legen sie dabei darauf, dass jede Sorte nach dem schmeckt, was angeschrieben ist. Dieses Konzept scheint aufzugehen.

