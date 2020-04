Covid-19 in Alterszentren – «GPS-Armbänder sind übertrieben» Die Corona-Massnahme der Winterthurer Alterszentren kommt bei der Unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter nicht gut an. Mirko Plüss

Wer gegen das Ausgehverbot verstösst, kann getrackt werden: GPS-Uhr eines österreichischen Herstellers. Foto: PD

Die Winterthurer Alterszentren versuchen unter anderem mit GPS-Armbändern zu verhindern, dass Bewohner gegen das Ausgangsverbot verstossen. «So können wir sie noch rechtzeitig abfangen», sagt der oberste Leiter Markus Wittwer. Obwohl es sich nur um Einzelfälle handelt, hat die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA mit Sitz in Zürich keine Freude an der Massnahme, von der sie so noch nie gehört hat.

UBA-Geschäftsleiterin Ruth Mettler Ernst kennt das GPS-Armband sonst nur im Umgang mit Demenzkranken. «Für urteilsfähige Bewohnende erachte ich ein GPS-Armband als übertriebene Massnahme», sagt Mettler. Denn trotz der aktuell geltenden Notlage müsse die Gesellschaft damit leben, dass einzelne Personen nicht immer mitmachen.

Zahlreiche Beschwerdefälle

Statt GPS-Armbänder zu verteilen, plädiert Mettler dafür, die Vernunftsappelle und die Aufklärung über die gesundheitlichen Risiken für sich selber und alle anderen zu verstärken. «Wie so oft wird sich die grosse Mehrheit ohnehin an die Regeln halten.»

Dass die Freiheit gerade bei den Älteren derzeit massiv eingeschränkt wird, merkt Mettler auch an den Meldungen an die UBA. Die Beschwerdestelle habe seit Anfang März mehr als 40 Beschwerdefälle bearbeitet. «Dabei ging es hauptsächlich um das Besuchsverbot.» Weitere Themen waren das Ausgangsverbot, Fragen zum Tragen von Schutzmasken, die Zutrittsverweigerung in Institutionen und die fehlende Therapie durch Physiotherapeutinnen aufgrund der Corona-Krise.

Aufgewühlte Angehörige

Die UBA habe grossen Respekt vor der schwierigen Situation, in der sich das Gesundheitswesen befindet, und halte sich bei der Beratung in Beschwerdefällen an behördlich verordnete Vorgaben, sagt Mettler. «Die Anlaufstelle ist mit emotional sehr aufgewühlten Angehörigen konfrontiert, die sich schlecht informiert und ausgegrenzt fühlen.»

Die Mitarbeiterinnen der Anlaufstelle fingen dann die Ängste und Nöte auf und klärten sachlich auf. «Wir stellen fest, dass in vielen Fällen ein empathisch geführtes Gespräch zur Beruhigung der Situation beiträgt.»