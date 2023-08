Graffiti in Winterthur – Fribourger verschönert das Sulzerareal Seit dieser Woche ziert ein neues Graffiti namens «Heimat» die Wand am Bahnmeisterweg. Auf einer Fläche von 22 Quadratmetern hat Gaspard Louane die Stadt in Bildern erfasst. Hannes Boos

Wer genau hinschaut, kann auf dem Graffiti den Schriftzug «Winterthur» erkennen. Foto: House of Winterthur

Aus dem Inneren der Stadtkirche glüht es feurig, die Storchenbrücke erinnert an eine Postkartenansicht von San Francisco und das Stadthaus ähnelt einem Märchenschloss. So sieht Winterthur offenbar durch die Augen des Fribourger Künstlers Gaspard Louane aus. Sein farbstrotzendes, in spielfeldartige Quadrate aufgeteiltes Graffiti «Heimat» ist seit dieser Woche an der Bahnmeisterweg-Wand beim Sulzerareal zu bestaunen.

Die elf Meter lange und zwei Meter hohe Wand wird jährlich im Rahmen des Projekts «Graffiti Art» des House of Winterthur neu besprayt. 2022 hat die lokale Künstlerin Effi Bannister mit ihrem Bild «Velostadt», die Ausschreibung gewonnen. Dieses Mal sei es der «aussagekräftige Stil und die mehrjährige Erfahrung» von Louane gewesen, welcher die Ein-Mann-Jury von sich überzeugen konnte, so das House of Winterthur.

Nächstes Jahr geht das «Graffiti-Art-Projekt» in die vierte Runde. Bewerben kann man sich ab Frühling 2024.

