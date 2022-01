Parkieren in Winterthur – Gratisparkplätze, die gar nicht gratis sind Die Stadt behandelt Mitarbeitende, was die Parkplätze im Superblock angeht, angeblich unterschiedlich. Das sorgt für Unmut auf der Verwaltung. Patrick Gut

Parkplatzprobleme im Winterthurer Superblock. Foto: Marc Dahinden

Für 188.50 Franken pro Monat vermietet die Stadt Winterthur in der Tiefgarage des Superblocks Einstellplätze an Mitarbeitende; 67 Garagenplätze sind es an der Zahl. So weit, so gut.

Der geschilderte Sachverhalt scheint die Gemüter auf der Stadtverwaltung zu erhitzen. Parkplatzmieter fühlen sich von der Stadt gegenüber ihren gratis parkierenden Kolleginnen und Kollegen ungleich behandelt und über den Tisch gezogen.