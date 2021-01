Neuer Campus in Dielsdorf – Green investiert halbe Milliarde Franken in Datacenter Noch in diesem Quartal wird mit dem Bau des Metro-Campus Zürich begonnen.



Green hat seinen Sitz im aargauischen Lupfig, wo das Unternehmen bereits ein Datacenter betreibt. Foto: Keystone

Die Green Datacenter AG greift für die Entwicklung des Digital-Standorts Schweiz tief in die Tasche. Der Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Rechenzentren will 500 Millionen Franken in einen neuen Datacenter-Campus in Dielsdorf investieren.

Baubeginn für das neue Projekt unter dem Namen Metro-Campus Zürich soll schon im ersten Quartal 2021 sein, die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2022 geplant, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Projekt umfasst drei «High Density»-Rechenzentren, einen Business-Park mit Bürogebäuden und Gewerbeflächen sowie integrierte Grünzonen und erstreckt sich über 46’000 Quadratmeter.

«Internationale Ausstrahlung»

Der Metro-Campus sei ein wichtiger Teil der eigenen Unternehmensvision. Die Schweiz soll demnach als innovativer Standort für sichere und nachhaltige Datacenter vorangebracht werden. Laut Green hat das Grossprojekt internationale Ausstrahlung. Der Datacenter-Spezialist will mit einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur das Rückgrat der Wirtschaft stärken und ein wichtiger Partner für internationale Cloud-Anbieter werden.

Die neuen Rechenzentren für dieses Projekt verfügen laut Green über eine höhere Leistung bei mehr Effizienz in der Stromversorgung und der Kühlung. Erste Ankerkunden für diese Rechenzentren seien zudem bereits gefunden.

SDA