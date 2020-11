Unternehmen aus Winterthur – Grepery macht «ersten Schritt Richtung Zürich» Am Montag wurde in Dübendorf die erste Franchise-Filiale der Winterthurer Grepery eröffnet. Das Unternehmen hofft bereits auf weitere Expansion – und arbeitet an einem neuen Konzept gegen die Pandemieflaute. Jonas Keller

Die erste Grepery ausserhalb Winterthurs wurde am Montag im höchsten Wohngebäude der Schweiz eröffnet, dem Jabee Tower in Dübendorf. Foto: PD

Geplant sei die Expansion schon seit gut einem Jahr gewesen, sagt Grepery-Inhaber Markus Mosimann. Nun ist es so weit: Am Montag wurde in Dübendorf die erste Grepery ausserhalb Winterthurs eröffnet. Für das Unternehmen ist es auch ein Testballon: «Wenn es gut läuft, dann wollen wir noch an weiteren Standorten eine Filiale aufmachen», sagt Markus Mosimann. «Dübendorf ist für uns der erste Schritt in Richtung Zürich.»

Mit Velokurier gegen Gästeschwund

Geführt wird das neue Crêpes-Restaurant im Erdgeschoss des Dübendorfer Jabee Tower als Franchise-Unternehmen. Die neue Grepery ist somit wirtschaftlich und organisatorisch mehrheitlich unabhängig vom Betrieb in Winterthur. Man habe aber, um die Qualität zu garantieren, im Vorfeld die Prozesse standardisiert und ein Handbuch erarbeitet, nach dem der Franchise-Betrieb sich richten werde, sagt Markus Mosimann, dessen Sohn Joshua Mosimann als Teil der Geschäftsleitung für das Franchising-Projekt verantwortlich ist. Dass das Konzept sich auch ausserhalb Winterthurs durchsetzen wird, daran glaubt man bei der Grepery fest: «Wir haben hier gesehen, dass es funktioniert. Zudem gibt es weit und breit nichts Vergleichbares. Wir verdrängen also niemanden, sondern ergänzen einfach das Angebot.»